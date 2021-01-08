Au Clair de la Lune : Une heure d'immersion totale dans le large répertoire de la chanson française. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Une heure d'immersion totale dans le large répertoire de la chanson française.
DOMINIQUE A LES EOLIENNES
BENJAMIN BIOLAY MARLENE DECONNE
MIOSSEC DES TOURISTES
CAMELIA JORDANA SILENCE
BERTRAND BETSCH L ECHAPEE
PAULINE CROZE FEMME FOSSILE
VINCENT DELERM JE NE VEUX PAS MOURIR CE SOIR
GEORGES MOUSTAKI LE TEMPS DE NOS GUITARES
EDDY DE PRETTO QUARTIER DES LUNES
ALAIN CHAMFORT CA NE FAIT RIEN
SAMIR BARRIS TENTER L ATOUT
OXMO PUCCINO UN AN MOINS LE QUART
NOE PRESZOW QUE TOUT S DANSE
LE YETI LEGER LEGER
JESSE GARON C EST LUNDI
BABX SUZANNE AUX YEUX NOIRS
SANDRINE COLLARD CACHE CACHE DANS LE NOIR
GAETAN STREEL NOUS RETROUVER