Au Clair de la Lune : Alexandra Vassen vous propose une heure d'immersion totale dans le large répertoire de la chanson française. sur Auvio

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Au Clair de la Lune

La Première - Chanson française

Au Clair de la Lune

Alexandra Vassen vous propose une heure d'immersion totale dans le large répertoire de la chanson française.

  • 59 min

LAURENT VOULZY QUATRE NUAGES
SACHA TOOROP JE TE REVIENDRAI ( LIVE SACRE FRANCAIS 11 12 2013 FLAGEY)
CHASSOL LA ROUTE DE LA TRACE
MORGAN MALAISE
JACQUES DUVALL ELIZABETH TAYLOR
BERTRAND BELIN NEIGE AU SOLEIL
SERGE GAINSBOURG JE SUIS VENU TE DIRE QUE JE M'EN VAIS
JULIETTE GRECO COIN DE RUE
OK CHORAL LE FIL
TAXI GIRL MANNEKIN
FRANCIS CABREL LE MONDE EST SOURD
LEO FERRE LA THE NANA
SIMON DALMAIS SOLEIL LIBRE
JANE BIRKIN LES JEUX INTERDITS
SAULE LA CHANSON DE PREVERT (Gainsbourg)
ALBIN DE LA SIMONE & EMILIANA TORRINI MOI MOI
PARADIS RECTO VERSO
ALAIN SOUCHON JALOUX DU SOLEIL

Détail

Au Clair de la Lune

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