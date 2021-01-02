Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
KARIN CLERCQ LES PETITES ERRANCES
POLO & PAN ARC EN CIEL
NOUVELLE VAGUE/HUGH COLTMAN AMOUREUX SOLITAIRES
AARON ULTRAREVE
LUIS CLAVIS JOB
NINA MORATO SECOTINE
ANGELE JE VEUX TES YEUX
VICTORIA MORICONI INSTABLEGRAM
NTM LAISSE PAS TRAINER TON FILS
ORELSAN TOUT VA BIEN
JEROME MINIERE L AMOUR CA S APPREND PAS PAR COEUR
ARNOLD TURBOUST SOUFFLER N EST PAS JOUER
COEUR DE PIRATE T ES BELLE
BIOLAY FISZMAN BENARROSH L'AME DES POETES
ISABELLE AUBRET C EST BEAU LA VIE
GEORGES BRASSENS LES COPAINS D ABORD (version alternative inédite)
ALAIN SOUCHON ECOUTEZ D OU MA PEINE VIENT
LORENE DEVIENNE J AIMERAIS