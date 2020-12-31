Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
BARCELLA MA DOUCE
IVAN TIRTIAUX L OASIS
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS TENDRE EST L AME
DANI CETTE HISTOIRE COMMENCE
ORWELL TROUBLE FETE
VINCENT SCARITO NEIGE ETE
LEONORE BRUSSELS
ARDEN BANDIT MACHO
STEREOTOTAL L AMOUR A 3
CLAUDE NOUGARO BIDONVILLE
BERNARD LAVILLIERS LA SALSA
INNOCENTS UN MONDE PARFAIT
FLORIAN MONA TOURNE
YVETTE GIRAUD BONNE ANNEE
STEPHANIE BLANCHOUD DEUX MILLE VINGT (FEAT MARBLE SOUNDS)
VOYOU JARDIN D HIVER
PATXI LE DEBUT DU SIECLE
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