Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
JEROME PIJON MINIMAN
JULIEN CLERC L ENFANT AU WALKMAN
KREGO MILLENIALS
SUPERFLU 25 ANS
CZERKINSKY/ELLI MEDEIROS TOUT BAIGNE
HOLYBRUNE PARIS SEYCHELLES
AKSAK MABOUL SILHOUETTES
FRANCOIZ BREUT LA DANSE DES OMBRES (radio edit)
PETULA CLARK DANS LE TEMPS
HOLDEN QUELQUE CHOSE EN MOI
SUPER SKA SUPA NOVA (FEAT SACHA TOOROP)
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
MICHEL DELPECH JE PASSE A LA TELE
PHILIPPE CHATEL MA LYCEENNE
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JEANNE CHERHAL EN TOUTE AMITIE
ADRIENNE PAULY J VEUX UN MEC
CAMELIA JORDANA SILENCE
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