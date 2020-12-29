Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
CHRISTINE AND THE QUEENS COMME SI ON S AIMAIT
HENRI SALVADOR AU BAL CHEZ LES ANGES
LES GAMMAS LA VIE DES ANGES
GRAND CORPS MALADE PLAN B
YVES SIMON J PENSE A ELLE TOUT L TEMPS
CATHERINE LE FORESTIER/MAXIME LE FORESTIER LA PETITE FUGUE
MAURANE SUR UN PRELUDE DE BACH
COEUR DE PIRATE FRANCIS
ROBERT CHARLEBOIS/LOUISE FORESTIER LINDBERGH
NINA SIMONE NE ME QUITTE PAS
JEAN FRANCOIS COEN TOUT AU FOND
STEPHAN EICHER DANS TON DOS
OURS BALANCER
BENOIT CARRE J AI PEUR DES FILLES
IGNATUS L AIR EST DIFFERENT
GABRIELLE VERLEYEN LE RENARD PASSE (FEAT LEO PAZ)
PEET PACHA MAMA
PLASTIC BERTRAND L EXPERIENCE HUMAINE