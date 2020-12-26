Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
KEREN ANN AU COIN DU MONDE
ARIANE MOFFATT RETOURNE CHEZ ELLE
MELANIE DE BIASIO LES HOMMES ENDORMIS
YAEL NAIM ATTENDRE
MAUVAIS LES MOTS
ODEZENNE BOUCHE A LEVRES
JEAN FERRAT QUE SERAIS JE SANS TOI
PIERRE PERRET LILY
OLIVIER TERWAGNE Feat. DESTINA - ALINE2.0 ALINE 2.0
VICTORIA MORICONI INSTABLEGRAM
SANDOR BAR DE NUIT
JANE BIRKIN LES DESSOUS CHICS
MARIE LAFORET LA BALADE DE CLERAMBARD (BOF "Clerambard" d' Yves Robert)
SANDIE SHAW TOUJOURS UN COIN QUI ME RAPPELL
RACHID TAHA JE SUIS AFRICAIN
JEAN LOUIS AUBERT ISOLEMENT
DORIAND JOHNNY FLYER
YVES MONTAND TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE
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