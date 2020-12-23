Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
AXELLE RED ROUGE ARDENT
BENJAMIN BIOLAY DIS QUAND REVIENDRAS TU (BARBARA)
FLOP DANS MON LIT
JEANNE CHERHAL/JACQUES HIGELIN JE VOUDRAIS DORMIR
HELENE MARTIN IL N'Y A PAS D'AMOUR HEUREUX
SWING S EN ALLER (FEAT ANGELE)
DIONYSOS LA METAMORPHOSE DE MISTER CHAT
TAXI GIRL AUSSI BELLE QU UNE BALLE
MATTHIEU THONON SALEE
PIERRE BONDU JE REVE
SOPHIE HUNGER LE VENT NOUS PORTERA
MICHEL DELPECH J ETAIS UN ANGE
JULIEN DORE NOUS
NOE PRESZOW A NOUS
ANTOINE ARMEDAN SOUS LA LUNE
JOSEPH D ANVERS PETITE
GERALD GENTY POUR L INSTANT J SUIS PAS
EMILIE SIMON LE VIEIL AMANT
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