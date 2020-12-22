Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
GAEL FAYE LUNDI MECHANT
JEREMIE KISLING LE LUNDI AU SOLEIL
MALORY TELEPHONE PACIFIQUE
ANGELE OUI OU NON
JULIETTE GRECO UN PETIT POISSON UN PETIT OISEAU
PHILIPPE POIRIER MON AMIE RAFFOLE
BORA BORIS RACONTE MOI
RUFUS WAINWRIGHT COMPLAINTE DE LA BUTTE
RIVE JUSTICE
ISOLDE LES BELLES
SYMPHONY M.PARVULESCO
CAMILLE L ETOURDERIE
NOE PRESZOW LES ARMES QUE J AI
CYRIL MOKAIESH & BERNARD LAVILLIERS LA LOI DU MARCHE
COEUR DE PIRATE ENSEMBLE
HUBERT MOUNIER LA VUE SUR LA MER
PEPPERMOON FRERE ET SOEUR
JEAN LOUIS FOULQUIER TOUT C QU EST DEGUEULASSE PORT UN JOLI NOM
Liens promotionnels