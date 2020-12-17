Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
BARBARA CARLOTTI GRANDE AUTOROUTE
DIDIER SUSTRAC COMME LES ANIMAUX
ALAIN SOUCHON ON AVANCE
PRIMERO SEREIN
MONOGRENADE IMMOBILE
FLORENT MARCHET OU ETAIS TU
KARIN CLERCQ FEMME X
JEANNE CHERHAL L ECHAPPE
JP NATAF TOUT DOUX
JACQUES DUVALL LE SUD
MARIE WARNANT BRUXELLES
THOMAS DUTRONC EST CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT
CELENASOPHIA ME PLONGER DANS TES YEUX
JEROME ECHENOZ VOYAGER LEGER
CHATEAU LAMOTTE LE MIROIR DE ROMY
JEREMIE KISLING ON NE SAIT FAIRE QUE DANSER
DORIAND AUCUNE PERSONALITE
YAEL NAIM ATTENDRE
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