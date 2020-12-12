Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
MIOSSEC A MONTPARNASSE
MATHIEU BOOGAERTS DOMMAGE
MARIE WARNANT MAKE LOVE (remix by Title)
COEUR DE PIRATE T ES BELLE
CABANE EFFACER LA MER
ATLANTIQUE POUSSEE PAR LE VENT
DOMINIQUE DALCAN LES ANNEES BLUES
SAULE NOS VIES
JACQUES DUVALL/PHANTOM/MIAM MONSTER MIAM L AMOUR AIGRE DOUX
MICHEL BERGER LES PRINCES DES VILLES
RENAN LUCE NANTES
MAXIME LE FORESTIER EDUCATION SENTIMENTALE
JANE BIRKIN LES JEUX INTERDITS
ILIA IL Y A
MATTHIEU MALON ON BAISSE LES BRAS
LISZA DADDY
JULIEN RIBOT SUPER AAAH
LAURENT VOULZY LORELEY LORELEY
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