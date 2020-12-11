Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
WILLIAM SHELLER YOUPYLONG
VIDEOCLUB EUPHORIES
IGNATUS ET MES MAINS
RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU
VEENCE HANAO FAUT BIEN QU ILS BRILLENT
CHIEN NOIR LUMIERE BLEUE
VANESSA PARADIS MARILYN ET JOHN
CORA VAUCAIRE TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE
SOPHIE HUNGER LA CHANSON D HELENE
BERTIER TIERRA DEL FUEGO
JEAN LOUIS MURAT FRENCH LYNX
CHARLES TRENET SWING TROUBADOUR
CESAR 16H
LORENE DEVIENNE J AIMERAIS
HENRI SALVADOR CHAMBRE AVEC VUE
PENDENTIF VERTIGE EXHAUSSE
MING LA BALLADE DE JOHNNY GUITARE
TERRENOIRE MON AME SERA VRAIMENT BELLE POUR TOI (VERSION ORIGINALE)
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