Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
PAULINE CROZE MISE A NUE
CHRISTOPHE LES PARADIS PERDUS
JACQUES DUVALL ELISABETH TAYLOR
PLASTIC BERTRAND L EXPERIENCE HUMAINE
LA FEMME OU VA LE MONDE
ANAIS DRH
NIRMAN SUR LE BALCON DE MON COEUR
MICHEL JONASZ JE VOULAIS TE DIRE QUE JE T ATTEND
GREG HOUBEN COMMENT TE DIRE ADIEU
ESTELLE BALDE KILE
THOMAS FERSEN LA CHANSON D ERNEST ET CELESTINE (BOF)
CAMILLE 1 2 3
NOE PRESZOW QUE TOUT S DANSE
NOLDERISE TOURNE BOUCLE
PHILIPPE KATERINE STONE AVEC TOI
BERTRAND BURGALAT LES CHOSES QU ON NE PEUT DIRE A PERSONNE
VINCENT DELERM LES AMANTS PARALLELES
CAMELIA JORDANA SILENCE
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