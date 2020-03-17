Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
SERGE GAINSBOURG VIEILLE CANAILLE (version reggae)
JUNIORE A LA PLAGE
TIM DUP APRES EUX
FLOP DANS MON LIT
PIERRE LAPOINTE QU EN EST IL DE LA CHANCE
BRIGITTE BARDOT CONTACT
EBBENE NUIT AMERICAINE
MATTHIEU THONON SALEE
DOMINIQUE A JE T AIME TANT
MUSTANG TABOU
LOU ADRIANE CASSIDY LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS
ALAIN CHAMFORT MANUREVA
POMME ANXIETE
MARIE WARNANT A PRESENT
SAMIR BARRIS TENTER L ATOUT
MELODIE LAURET QUAND J'ENTENDS LES GENS
STPH SALUT TOUT LE MONDE
DAAN LE JOUEUR
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