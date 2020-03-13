Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
GRAND CORPS MALADE L'HEURE DES POETES
MOUSSA CABRIOLI
AQUASERGE SI LOIN SI PROCHE
JULIEN GASC & LAETITIA SADIER MANDRAX
LISZA LA CAVALE
MANO SOLO SAVANE
MARIE LAURE BERAUD LA
DANI CETTE HISTOIRE COMMENCE
CHARLOTTE PARS
ZAZIE JE SUIS UN HOMME
GERALD GENTY PLANEUR
ALBIN DE LA SIMONE MES EPAULES
DOMINIQUE A LA MUSIQUE
ROMAIN HUMEAU PARIS
STEREOLAB MISS MODULAR
JACQUELINE PEREZ GO HOME
BIKINI MACHINE LA PHARMACIE ANGLAISE
BERRY DEMAIN
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