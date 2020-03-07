Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
JEAN LOUIS AUBERT IDEAL STANDARD
DOMINIQUE A ELEOR (RADIO EDIT)
ALAIN SOUCHON AMES FIFTIES
ALAIN CHAMFORT CA NE FAIT RIEN
VINCENT VENET JE TOURNE AUTOUR
LAURIE DARMON MES MOTS TES LEVRES DOUCES
VANESSA PARADIS ST GERMAIN
BENJAMIN BIOLAY BOSSA NUMERO 69
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
THIEVERY CORPORATION UNE SIMPLE HISTOIRE D'AMOUR
MATHIEU BOOGAERTS BIEN
PASCAL BRESSY/JEAN STOUT IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX (BOF LE LIVRE DE LA JUNGLE)
STEPHAN EICHER TU NE ME DOIS RIEN
ZAZIE CHANSON D AMI
MARIE WARNANT MAKE LOVE (remix by Title)
CALI TOUT CE QUI NE REVIENDRA PLUS (RADIO EDIT)
BESAC-ARTHUR BATTRE TON COEUR
AS DRAGON MAIS PAS CHEZ MOI