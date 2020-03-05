Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
ARTHUR H CHEVAL DE FEU
IVAN TIRTIAUX CHARLATAN
VOYOU LES HUMAINS
CLAIRE FARAVARJOO RODEO
EMILIE SIMON MENTEUR
L JALOUSE
PIERRE BAROUH CE N EST QUE DE L EAU
HOME LA PLAGE
VINCENT LIBEN VERT EBENE
DAAN LA GUEULE DU LOUP
JEAN LOUIS MURAT LA LUNE EST ROUSSE SUR LA BAIE DE CABOURG
ALAIN CHAMFORT LA FIEVRE DANS LE SANG MAXI
BRIGITTE FONTAINE COMME A LA RADIO
MIOSSEC A L ATTAQUE !
JEFF BODART JACQUES
BERRY LE BONHEUR
JULIEN BAER LE LA
AUTOUR DE LUCIE NOYES DANS LA MASSE
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