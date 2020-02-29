Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
JACQUES BREL CES GENS LA
FEU CHATTERTON L OISEAU
L OR DU COMMUN APOLLO (Featuring RADIO ELVIS)
ORLY TOUT TEND A PROUVER QUE JE N AI RIEN INVENTE
BABET LE MARIN
PIERRE VASSILIU MOUSTACHE
JULIEN BOUCHARD PRENDRE LE TEMPS
MICHEL FUGAIN FANTAISIE BLEUE
CLAIRE FARAVARJOO RODEO
SUZANE MONSIEUR POMME
IAN POOLEY VENASQUE
HENRI TEXIER LES LA BAS
ANGELE OUI OU NON
MARIE ET LES GARCONS RE BOP
ALEX BEAUPAIN AU DEPART
DE LA JOLIE MUSIQUE PLEIN SOLEIL EDIT
SEBASTIEN TELLIER ROCHE
PARADIS SUR UNE CHANSON EN FRANCAIS (EDIT)
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