Au Clair de la Lune : sur Auvio

JACQUES BREL CES GENS LA

FEU CHATTERTON L OISEAU

L OR DU COMMUN APOLLO (Featuring RADIO ELVIS)

ORLY TOUT TEND A PROUVER QUE JE N AI RIEN INVENTE

BABET LE MARIN

PIERRE VASSILIU MOUSTACHE

JULIEN BOUCHARD PRENDRE LE TEMPS

MICHEL FUGAIN FANTAISIE BLEUE

CLAIRE FARAVARJOO RODEO

SUZANE MONSIEUR POMME

IAN POOLEY VENASQUE

HENRI TEXIER LES LA BAS

ANGELE OUI OU NON

MARIE ET LES GARCONS RE BOP

ALEX BEAUPAIN AU DEPART

DE LA JOLIE MUSIQUE PLEIN SOLEIL EDIT

SEBASTIEN TELLIER ROCHE

PARADIS SUR UNE CHANSON EN FRANCAIS (EDIT)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN