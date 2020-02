Au Clair de la Lune : sur Auvio

ATLANTIQUE POUSSEE PAR LE VENT

KARIN CLERCQ LES PETITES ERRANCES

SUAREZ 10 ANS

MOUZANAR LE ROSE ET LE NOIR

MING LA BALLADE DE JOHNNY GUITARE

DELPHINE LA FERMETURE ECLAIR

BERNARD LAVILLIERS LA SALSA

MICHEL JONASZ LA BOSSA

FRANCE GALL LAISSE TOMBER LES FILLES

MADEMOISELLE NINETEEN JE NE VOIS QUE VOUS

JERONIMO MA FEMME ME TROMPE

EDDY MITCHELL TOUJOURS UN COIN QUI ME RAPPELLE

ALEX LUCAS LOST MY MIND (FEAT ABSOLEM)

BON VOYAGE ORGANISATION GEOGRAPHIE

FREDDA BARRY WHITE

JULIETTE ET LES INDEPENDANTS LEGER DETAIL

KEREN ANN LA FORME ET LE FOND

THIEVERY CORPORATION DECOLLAGE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN