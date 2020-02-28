Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
ATLANTIQUE POUSSEE PAR LE VENT
KARIN CLERCQ LES PETITES ERRANCES
SUAREZ 10 ANS
MOUZANAR LE ROSE ET LE NOIR
MING LA BALLADE DE JOHNNY GUITARE
DELPHINE LA FERMETURE ECLAIR
BERNARD LAVILLIERS LA SALSA
MICHEL JONASZ LA BOSSA
FRANCE GALL LAISSE TOMBER LES FILLES
MADEMOISELLE NINETEEN JE NE VOIS QUE VOUS
JERONIMO MA FEMME ME TROMPE
EDDY MITCHELL TOUJOURS UN COIN QUI ME RAPPELLE
ALEX LUCAS LOST MY MIND (FEAT ABSOLEM)
BON VOYAGE ORGANISATION GEOGRAPHIE
FREDDA BARRY WHITE
JULIETTE ET LES INDEPENDANTS LEGER DETAIL
KEREN ANN LA FORME ET LE FOND
THIEVERY CORPORATION DECOLLAGE
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