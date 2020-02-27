Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
LISA EKDAHL L AURORE
SAULE NOS VIES
JEAN LOUIS MURAT SI JE M ATTENDAIS
BIOLAY FISZMAN BENARROSH & VANESSA PARADIS J AI TA MAIN
DA SILVA L INDECISION
ELSA LUNGHINI LA DERNIERE DES CANAILLES
BARBARA UNE PETITE CANTATE
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS LES PLUS BEAUX
NICOLA CONTE LE DEPART
TAXI GIRL JE SUIS DEJA PARTI
STEPHANIE BLANCHOUD FT DAAN DECOR
RAPHAELE LANNADERE J ACCELERE
VA A LA PLAGE JE ME FAIS DES FILMS
CHARLELIE COUTURE LA SUPREME DIMENSION
FLORIAN MONA L ESQUIMAUDE
OLIVIA RUIZ JE M EN FICHE (L.A.MELANCHOLY)
BLOSSOM DEARIE TOUT DOUCEMENT
CAMILLE PARIS
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