Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
MIEL DE MONTAGNE RELAX LE PLEXUS
RIVE VOGUE
PHILIPPE KATERINE DUO (feat ANGELE ET CHILLY GONZALEZ)
ALAIN CHAMFORT CE N EST QUE MOI
FRANCIS CABREL JE REVE
ALBIN DE LA SIMONE J AIME LIRE
LULU GAINSBOURG BONNIE & CLYDE
CHARLES TRENET L AME DES POETES
ANAIS ELLE ME PLAIT
MATHIEU BOOGAERTS AVANT QUE JE M ENNUIE
SEBASTIEN SCHULLER DUEL AU SOLEIL
VERONIQUE SANSON TOUTE UNE VIE SANS TE VOIR
LOUIS CHEDID TOUT CE QU ON VEUT DANS LA VIE
GREG HOUBEN CIGARETTE
LORENE DEVIENNE J AIMERAIS
ALAIN BASHUNG VOLUTES
BABX SUZANNE AUX YEUX NOIRS
JEAN LOUIS AUBERT OCEAN
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