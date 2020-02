Au Clair de la Lune : sur Auvio

WILLIAM SHELLER UN HOMME HEUREUX

JULIEN CLERC PARTIR

TEME TAN MENTEUR

JEAN BAPTISTE MONDINO LA DANSE DES MOTS

CLAIRE FARAVARJOO RODEO

JULIEN BAER MARIE PENSE A MOI

DOMINIQUE A HOTEL CONGRES

JACQUES BREL LA CHANSON DE JACKY

JEANNE CHERHAL EN TOUTE AMITIE

TELEX EUROVISION

OURS BALANCER

MATHIEU BOOGAERTS ONDULE

LA FELINE OU EST PASSEE TON AME

GERALD GENTY MANEGE ETERNEL

JEAN FRANCOIS COEN ULYSSE & PENELOPE

MY FAVORITE HORSES ET CETTE VOIX

PHILIPPE KATERINE DUO (feat ANGELE ET CHILLY GONZALEZ)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN