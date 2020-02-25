Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
WILLIAM SHELLER UN HOMME HEUREUX
JULIEN CLERC PARTIR
TEME TAN MENTEUR
JEAN BAPTISTE MONDINO LA DANSE DES MOTS
CLAIRE FARAVARJOO RODEO
JULIEN BAER MARIE PENSE A MOI
DOMINIQUE A HOTEL CONGRES
JACQUES BREL LA CHANSON DE JACKY
JEANNE CHERHAL EN TOUTE AMITIE
TELEX EUROVISION
OURS BALANCER
MATHIEU BOOGAERTS ONDULE
LA FELINE OU EST PASSEE TON AME
GERALD GENTY MANEGE ETERNEL
JEAN FRANCOIS COEN ULYSSE & PENELOPE
MY FAVORITE HORSES ET CETTE VOIX
PHILIPPE KATERINE DUO (feat ANGELE ET CHILLY GONZALEZ)
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