Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
JACQUES HIGELIN SEUL
NOUVELLE VAGUE/VANESSA PARADIS WEEK END A ROME
SWING (FEAT ANGELE) S EN ALLER (FEAT ANGELE)
BEN MAZUE CHAMALLOW
FRANCOISE HARDY MON AMIE LA ROSE
CLARA LUCIANI LA CHANSON DE DELPHINE (FEAT VLADIMIR CAUCHEMAR)
LOUIS/VIRGINIE LEDOYEN OPIUM FUMEE DE REVE
ROBERT CHARLEBOIS/LOUISE FORESTIER LINDBERGH
DOMINIQUE DALCAN A QUOI PENSENT LES OISEAUX FEAT MINA TINDLE
LE NOISEUR 24X36
LUDO PIN LA FIN DU MONDE
EMILY LOIZEAU PAYS SAUVAGE
GIRLS IN HAWAII OUI MAIS
MIELE JE VOUS AVOUE
LOUISE VERNEUIL LOVE CORAIL
ALAIN SOUCHON AMES FIFTIES
CORALIE CLEMENT LE JAZZ ET LE GIN
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