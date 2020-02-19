Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
PUPPINI SISTERS MOI JE JOUE
JULIETTE ARMANET L INDIEN
YSEULT CORPS
EMILIE SIMON JE T AIME JE T AIME JE T AIME
CLAUDINE LONGET L AMOUR EST BLEU
DAAN PARFAITS MENSONGES
ELECTRIC PARESSE
AMADOU & MARIAM LA REALITE
JEAN LOUIS AUBERT VOILA, CE SERA TOI
CZERKINSKI LES SACS EN PLASTIQUE
SOY UN CABALLO LA BIBLIOTHEQUE
VINCENT VENET LES LARMIERS DU BONHEUR
ARTHUR H JE SAIS (EXTRAIT DU CONTE MUSICAL LES SOULIERS ROUGES)
ARMAN MELIES MON PLUS BEL INCENDIE
A S DRAGON MAIS PAS CHEZ MOI
LITTLE RABBITS UNE BELLE FILLE COMME TOI
ROBIN LEDUC MA DOSE DE MORAL
STEPHAN EICHER LE SOURIRE
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