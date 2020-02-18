Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
MIEL DE MONTAGNE POURQUOI PAS
JIL IS LUCKY A L ENVERS
M THERAPIE
LAFAYETTE LA MELANCOLIE FRANCAISE
FRANCE GALL LES SUCETTES
JP NATAF/OLIVIER LIBAUX EPAULE TATTOO
VANESSA PARADIS VAGUE A L AME SOEUR
DELPHINE VOLANGE SIRENE
BERRY SI C EST LA VIE
JEFF BODART SANS TAMBOUR NI TROMPETTE
NICOLAS MICHAUX CROIRE EN MA CHANCE
ALAIN BASHUNG RESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LISZA DADDY
PASCAL PARISOT CA ALORS
TEME TAN CA VA PAS LA TETE
POMME ANXIETE
HUBERT MOUNIER L AMOUR EST DANS L AIR
JACNO JE VIENS D AILLEURS
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