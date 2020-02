Au Clair de la Lune : sur Auvio

GUTS AIMER SANS AMOUR

JACQUES DUTRONC AMOURS TOUJOURS TENDRESSE CARESSE

VERONIQUE SANSON AMOUREUSE

VIRGINIE LEDOYEN TOI MON AMOUR MON AMI

MOULOUDJI L AMOUR L AMOUR L AMOUR

ROUGE ROUGE L AMOUR

FRANCE GALL LA DECLARATION D AMOUR

MAYRA ANDRADE LES MOTS D AMOUR

MARIE WARNANT OH MON AMOUR

LUCE ET MATHIEU BOOGAERTS C EST CA L AMOUR

EDITH PIAF HYMNE A L AMOUR

ALAIN BASHUNG VERTIGE DE L AMOUR

ROMAIN HUMEAU AMOUR

ALAIN CHAMFORT LE GRAND RETOUR

DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR

FELIX LECLERC/GILLES VIGNEAULT/ROBERT CHARLEBOIS QUAND LES HOMMES VIVRONT D AMOUR (LIVE)

BARBARA MA PLUS BELLE HISTOIRE D AMOUR

BARBARA CARLOTTI L AMOUR L ARGENT LE VENT

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN