Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
CLARA LUCIANI ON NE MEURT PAS D AMOUR
LEWIS OFMAN UN AMOUR AU SUPER U
NOUVELLE VAGUE/HUGH COLTMAN AMOUREUX SOLITAIRES
THIEVERY CORPORATION UNE SIMPLE HISTOIRE D'AMOUR
DOMINIQUE A L AMOUR
LOUIS JEAN CORMIER SI TU REVIENS
BAUDOUR SE CONSUMER D AMOUR
BENJAMIN BIOLAY AIME MON AMOUR
JEROME MINIERE L AMOUR CA S APPREND PAS PAR COEUR
JULIETTE GRECO L AMOUR
CHARLELIE COUTURE L AMOUR AU FOND
PIERRE VASSILIU DANS MA MAISON D AMOUR
DA SILVA MON AMOUR
CHRISTOPHE OCEAN D AMOUR
SERGE GAINSBOURG L ANAMOUR
STEREOTOTAL L AMOUR A 3
VIVE LA FETE AMOUR PHYSIQUE
MICHEL LEGRAND LE PIANISTE AMOUREUX
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