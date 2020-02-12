Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
CLARA LUCIANI QU EST CE QUE T ES BEAU
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
MONTMARTRE PADAM
COSMOS SOUND CLUB LES CHRYSANTHEMES
STACEY KENT CES PETITS RIENS
IGGY POP LA JAVANAISE
CORALIE CLEMENT L EFFET JOKARI
DORIAND LA MACHINE A LAVER
ALAIN SOUCHON BANALE SONG
ALAIN CHAMFORT LE GRAND RETOUR
LIO MONA LISA
PETULA CLARK DANS LE TEMPS
JACQUES DUVALL LA VIEILLE LOCOMOTIVE
STEPHAN EICHER DANS TON DOS
ASTONVILLA INVINCIBLE
L LA BEAUTE D AVA GARDNER
LISZA CENDRES
GRACE JONES PARS
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