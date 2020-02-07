Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
JEAN LOUIS AUBERT DEMAIN SERA PARFAIT
VA A LA PLAGE JE ME FAIS DES FILMS
VANESSA PARADIS KIEV
LES VALENTINS JE T ECRIS
FRANCK MONNET/CAMELIA JORDANA PLUS RIEN A ME METTRE
SALVATORE ADAMO EN BLUE JEANS ET BLOUSON D CUIR
FRANCOISE HARDY QUE TU M ENTERRES
JEROME MINIERE UN COMMENCEMENT DE RAGE
LOUIS JEAN CORMIER SI TU REVIENS
EMILY LOIZEAU MA MAISON
OLIVIER TERWAGNE LA GUERRE DES GENRE (radio edit)
THOMAS FERSEN ENCORE CASSE
JULIEN GRANEL DANSE ENCORE
YELLE CE JEU
OLIVIER JUPRELLE J AI HORREUR DES VOYAGES
ALBIN DE LA SIMONE CATASTROPHE
LA GRANDE SOPHIE DANS LE SHOW BUSINESS
DAPRINSKI GEORGES MICHAEL