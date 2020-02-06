Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
JEAN LOUIS MURAT & JENNIFER CHARLES FRENCH KISSING
BERTRAND BURGALAT LES CHOSES QU ON NE PEUT DIRE A PERSONNE
PHANTOM FEAT. LIO L AMOUR NE M A JAMAIS MANQUE
AXELLE RED BIMBO A MOI (Matthew Herbert REMIX)
JEANNE CHERHAL 5 OU 6 ANNEES
MICHEL POLNAREFF L HOMME QUI PLEURAIT DES LARMES DE VERRE
BARBARA LES VOYAGES
LE NOISEUR LOIN DE VOUS
FAUVE INFIRMIERE
FEU CHATTERTON JE T'AI TOUJOURS AIME
MANU LARROUY LES PONTS
VINCENT LIBEN LE SOLEIL ET LA MER
SUPERBRAVO IL N Y A PLUS FOULE
PHILIPPE KATERINE STONE AVEC TOI
PRESQUE OUI SEQUOIA
ANTOINE HENAUT A TABLE
TERRIER TOURNIQUET
CHRISTINE AND THE QUEENS 5 DOLS