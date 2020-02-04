Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
FEIST TOUT DOUCEMENT
VANESSA PARADIS QUE FAIT LA VIE ( VERSAILLES)
YSEULT CORPS
FISHBACH A TA MERCI
CLAIRE DITERZI INFIDELE
BARBARA CARLOTTI L IDEAL
SUPERFLU 25 ANS
EDITH PIAF LA FOULE
DANI PARIS SE MARIE
DOMINIQUE DALCAN L AIR DE RIEN
FRANCOIZ BREUT SI TU DISAIS
OXMO PUCCINO UN AN MOINS LE QUART
BRIGITTE BARDOT CONTACT
ARNOLD TURBOUST LES ENVAHISSEURS
LIO FALLAIT PAS COMMENCER
CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)
CHATON SANS SODA SANS GLACON
LISA MARGO BUBBLE GUM
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