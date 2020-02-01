Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
DORIAND LA BELLE ENDORMIE
LADYLIKE LILY BAIN DE MINUIT
LOUIS CHEDID JE CHANTE DANS LES TRANSISTORS
CLICHE HELICON
LISZA DADDY
BLEU TOUCAN HANOI CAFE
LEINE FORD MUSTANG
MIEL DE MONTAGNE PERMIS B BEBE
MY FAVORITE HORSES ET CETTE VOIX
JEROME MARDAGA ET MELANIE ISAAC RENARDS
PENDENTIF EMBRASSE MOI
JACQUELINE DANNO CHANSON DE LOLA (BOF "Lola")
LOMEPAL REGARDE MOI
MONSIEUR CHANCE CHERCHEZ LE GARCON
MARIE WARNANT OH MON AMOUR
ANAIS FARNIENTE
LA FEMME L HAWAIENNE
PIERRE LAPOINTE QU EN EST IL DE LA CHANCE
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