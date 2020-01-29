Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
TERRIER TOURNIQUET
DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR
M THERAPIE
SAULE NOS VIES
JINGLE
TAXI GIRL JE SUIS DEJA PARTI
OK CHORAL LE FIL
BRIGITTE BARDOT LES HOMMES ENDORMIS
MELANIE DE BIASIO LES HOMMES ENDORMIS
BENJAMIN SCHOOS - SOPHIE GALET SOPHIE
BENJAMIN BIOLAY CHAISE A TOKYO
CALEXICO BALLAD OF CABLE HOGUE
JACQUES DUVALL LA VIEILLE LOCOMOTIVE
ANTOINE HENAUT A TABLE
MICK EST TOUT SEUL LA CLE DES CHANTS
DA SILVA VILLA ROSA
ARNOLD TURBOUST LE PRIX DE MON SILENCE
MAZARIN LE TEMPS COURT
KEREN ANN SUR LE FIL
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