Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
STEPHAN EICHER MANTEAU DE GLOIRE
FRANCK MONNET ANORAK
POMME JE NE SAIS PAS DANSER
ALBIN DE LA SIMONE MES EPAULES
JULIEN BAER DROLE DE SITUATION
YVES SIMON AU PAYS DES MERVEILLES DE JULIET
CHAGRIN D AMOUR BONJOUR (V LA LES NOUVELLES)
LOCKHART JAMAIS DEUX SANS TOI
JEANNE CHERHAL FINISTERE
CHASSOL LA ROUTE DE LA TRACE
DICK ANNEGARN VELO VOLE
SANSEVERINO LES EMBOUTEILLAGES
ALAIN SOUCHON AMES FIFTIES
AQUASERGE SI LOIN SI PROCHE
CHARLOTTE PARS
MONREAL TOMBE LA NEIGE
SAULE JE REVIENS
BERRY LES PASSAGERS
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