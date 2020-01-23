Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
ALAIN BASHUNG MADAME REVE
ARNO DANS MON LIT
SUAREZ 10 ANS
GUILLAUME LEDENT COUREUR DE FOND
ADRIEN GALLO CROCODILE
BILL PRITCHARD TOI ET MOI
MAGENTA TOM TOM CLUB
LAKE SOUL FEAT MATHILDE AUTOUR DE TOI
CLARA LUCIANI MA SOEUR
FRANCE GALL DANCING DISCO
CLAIRE DITERZI INFIDELE
MELANIE ISAAC LES REGRETS
YVES SIMON BARCELONE
OCTAVE NOIRE UN NOUVEAU MONDE
DAAN/ELS POTTERMANS JAMAIS NEUTRAL
PIROUETTES SAN DIEGO
HYPNOLOVE LA PISCINE feat. Flore (du groupe L IMPERATRICE)
MICHELE ARNAUD/SERGE GAINSBOURG LES PAPILLONS NOIRS
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