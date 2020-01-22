Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
PRESQUE L'AMOUR TU M'AS TROP MENTI
JIL CAPLAN NATALIE WOOD
MARIE FLORE TOUT OU RIEN
ARTHUR H NAVIGATEUR SOLITAIRE
LEO FERRE LE PIANO DU PAUVRE
ALAIN CHAMFORT CA NE FAIT RIEN
MIREILLE ET VOILA VOILA LES HOMMES
MIOSSEC A L ATTAQUE !
M EST CE QUE C EST CA
BENJAMIN SCHOOS DERNIERE DANSE FEAT. LAETITIA SADIER
ISOLDE PROVOCATEUR
VA A LA PLAGE LES YEUX DE MA MERE
PIERRE RAPSAT GEMEAUX
JACQUES HIGELIN CHAMPAGNE
NAVERT ILS S AIMENT
MUSSET ORION
BAUDOUR SE CONSUMER D AMOUR
INNOCENTS LES PHILHARMONIES MARTIENNES
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