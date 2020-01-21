Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
YSEULT CORPS
ADRIEN SOLEIMAN RUE DES ETOILES
JULIETTE ARMANET ULTRA MODERNE SOLITUDE
COEUR DE PIRATE MISTRAL GAGNANT
LA FELINE OU EST PASSEE TON AME
JULIEN GASC & LAETITIA SADIER MANDRAX
BERTRAND BURGALAT VESTIBULE D OMBRES
GARE DU NORD SEARCHING GAINSBOURG
CONSTANCE AMIOT CLASH DANS LE TEMPO
VINCENT SCARITO NEIGE ETE
ALAIN SOUCHON CATERPILLAR
BRIGITTE FONTAINE/ARESKI BELKACEM LA MAISON DU CAFE
STEPHAN EICHER ENVOLEES
MIELE JE VOUS AVOUE
ARNO JE VEUX NAGER
TURQUOISE CHAT NOIR
MONOGRENADE DE TOUTE FACON
JACQUES HIGELIN LONESOME BAD BOY
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