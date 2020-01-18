Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
ETIENNE DAHO OUVERTURE
BENJAMIN BIOLAY/VANESSA PARADIS PROFITE
ARTHUR H JE SAIS (EXTRAIT DU CONTE MUSICAL LES SOULIERS ROUGES)
FLORIAN MONA TOURNE
CLARA LUCIANI QU EST CE QUE T ES BEAU
FRANCE GALL COMMENT LUI DIRE
ALAIN CHAMFORT LES SPECIALISTES
PARADIS RECTO VERSO
JANE BIRKIN LES DESSOUS CHICS
MATHIEU SAIKALY CLICHE COSMIQUE
FREDDA BARRY WHITE
HENRI SALVADOR COUNT BASIE
SUPERBRAVO IL N Y A PLUS FOULE
MELON GALIA UNE AFFAIRE IMPORTANTE
JACQUES DUVALL UNE SEULE LARME
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
PIROUETTES SAN DIEGO
GAETAN ROUSSEL LE JOUR ET LA NUIT
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