Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
BARBARA CARLOTTI J AI CHANGE
ALAIN SOUCHON LES CADORS
JEAN JACQUES NYSSEN JE VAIS AU CAFE
KATERINE BLA BLA BLA
MARIE WARNANT TRIP ATLANTIQUE
CLEA VINCENT N DIS RIEN
MARC MORGAN DISCORDANCE
JULIEN GASC PAS
SIMON DALMAIS SOLEIL LIBRE
ARIANE MOFFATT RETOURNE CHEZ ELLE
JERONIMO LA FILLE SOUS L EAU
ADRIEN LA LUNE A TES PIEDS
BERTRAND BELIN UN DELUGE
BENJAMIN BIOLAY MON AMOUR M A BAISE
JINGLE
VANESSA PARADIS VAGUE A L AME SOEUR
BARBAGALLO L ECHAPPEE
JEAN FRANCOIS COEN VIVE L AMOUR
CATHERINE RINGER UN BIEN BEL HOMME
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