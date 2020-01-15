Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
MICHEL JONASZ CHANSON FRANCAISE
SEVERIN RADIO FRANCE
ARNAUD FLEURENT DIDIER FRANCE CULTURE
SEBASTIEN TELLIER DES HEURES HINDOUES
NADA SURF AU FOND DU REVE DORE
JEFF BODART JACQUES
JEAN LOUIS MURAT COL DE LA CROIX MORAND
JEROME MINIERE TRAINS
ALAIN BASHUNG FAITES MONTER
LE YETI LEGER LEGER
CAMILLE FONTAINE DE LAIT (RADIO EDIT)
ARTHUR H/FEIST LA CHANSON DE SATIE
JEAN-LOUIS AUBERT BIEN SUR
VINCENT VENET BOOMERANG
SERGE GAINSBOURG JAVANAISE REMAKE
DOMINIQUE DALCAN LES ANNEES BLUES
BAPTISTE W HAMON JE BRULE
PALATINE PARIS L OMBRE
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