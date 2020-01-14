Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
DOMINIQUE A LA MUSIQUE
BORA BORIS CONDUCTEUR FANTOME
CALYPSO VALOIS APPRIVOISE
ELSA LUNGHINI DU DESORDRE
MICHEL POLNAREFF L OISEAU DE NUIT
DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR
KATEL L APHELIE
MICHEL JONASZ LUCILLE
EBBENE NUIT AMERICAINE
LUCE J ME FUME
DAAN MES ETATS UNIS
WILLIAM SHELLER LE NOUVEAU MONDE
MUSSET ORION
ARMAN MELIES CONSTAMMENT JE BRULE
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS CHERCHANT DES PONTS
GERALD GENTY MANEGE ETERNEL
EMILIE PROULX MONTAGNES RUSSES MINI TSUNAMIS
NOIR DESIR L ENFANT ROI
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