Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
LOLA LE LANN LOLA A L EAU
FLORENT MARCHET BENJAMIN
RAPHAEL VOYAGEUR IMMOBILE
ASTONVILLA/HAWKSLEY WORMAN WASH MY SOUL
LISZA CANTA QUERIDA
NIUVER C EST TOI QUE J AIME
BABET PIANO ELEPHANT
BARBARA PARCE QUE (JE T AIME)
LA FEMME LA FEMME
LAURIE DARMON RUPTURE
DOMINIQUE A LES EOLIENNES
ERIC CHARDEN 14 ANS LES GAULOISES
MONTEL LE CHIEN QUI BOITE
JUAN D OULTREMONT LOCAL MATADOR
MESPARROW MES ONOMATOPEES
BAPTISTE W HAMON JE BRULE
MARIE MODIANO JE TE VEUX
CHRISTINE AND THE QUEENS NUIT 17 A 52
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