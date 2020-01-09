Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
VIDEOCLUB EN NUIT
POOM QUI ES TU
ANTOINE HENAUT A TABLE
GEORGES BRASSENS AU BOIS DE MON COEUR
APRIL MARCH GARCON GLACON
FLORIAN MONA L ESQUIMAUDE
MIOSSEC LA MELANCOLIE (radio edit)
KIZ COURS
FABIEN MARTIN LE PHARE
INNOCENTS JE VAIS A BANG BANG
VA A LA PLAGE LA NUIT
ALAIN BASHUNG GABY OH GABY
DIONYSOS LE CHENE
CLAIRE DITERZI INFINIMENT PETIT
SOY UN CABALLO LA BIBLIOTHEQUE
KUZYLARSEN LE CHATEAU VIDE
JEROME MINIERE LE VRAI LE FAUX
CORALIE CLEMENT LE DERNIER TRAIN
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