Au Clair de la Lune : sur Auvio

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Au Clair de la Lune

La Première - Chanson française

Au Clair de la Lune

  • 1 h

FLORENT MARCHET RESTE AVEC MOI
AUTOUR DE LUCIE L ACCORD PARFAIT
MUSSET ORION
AUDEN AZUR ETHER
MIKADO PAR HASARD
DAN LACKSMAN BONJOUR MONSIEUR HULOT
ALAIN CHAMFORT SINATRA
HENRI SALVADOR AU BAL CHEZ LES ANGES
BEN MAZUE/PAULINE CROZE C EST LEGER
SERGE GAINSBOURG LA JAVANAISE
RUFUS WAINWRIGHT COMPLAINTE DE LA BUTTE
DICK ANNEGARN COUTANCES
VANESSA PARADIS VAGUE A L AME SOEUR
KARIM GHARBI LA NOTICE
ADAMO MEFIE TOI
JULIEN GRANEL DANSE ENCORE
PIROUETTES SAN DIEGO
BERTRAND BURGALAT NOUS ETIONS HEUREUX

Détail

Au Clair de la Lune

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