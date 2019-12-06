Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
KARIN CLERCQ JE GARDE (FEAT SACHA TOOROP)
ALAIN SOUCHON RAME
BB BRUNES COUPS ET BLESSURES
INNOCENTS QUAND LA NUIT TOMBE
NOUVELLE VAGUE/HUGH COLTMAN AMOUREUX SOLITAIRES
SAULE LA CHANSON DE PREVERT (Gainsbourg)
26 PINEL CONVERSATION DE FIN DE REVE
PAULINE CROZE MISE A NUE
BOURVIL/PIERRETTE BRUNO JE T AIME BIEN
BIRKIN GAINSBOURG / LE SYMPHONIQUE UNE CHOSE ENTRE AUTRES
FEIST TOUT DOUCEMENT
JACQUES HIGELIN QUAND J IMPROVISE SUR MON PIANO
STEPHAN EICHER MONSIEUR JE NE SAIS PAS TROP
SOY UN CABALLO LA BIBLIOTHEQUE
HERVE VA PIANO
MATTHIEU THONON L OUBLI
ADRIEN SOLEIMAN RUE DES ETOILES
COEUR DE PIRATE SOMNAMBULE