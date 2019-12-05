Au Clair de la Lune : sur Auvio

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Au Clair de la Lune

La Première - Chanson française

Au Clair de la Lune

  • 1 h

BERNARD LAVILLIERS L ESPOIR (DUO AVEC JEANNE CHERHAL)
SERGE GAINSBOURG SORRY ANGEL
ANAIS ENTRE DEUX VERRES
ALINE JE BOIS ET PUIS JE DANSE
BRIGITTE BARDOT INVITANGO
LISA EKDAHL L AURORE
ALAIN CHAMFORT A LA DROITE DE DIOR
ETIENNE DAHO RENDEZ VOUS AU JARDIN DES PLAISIRS
AFFAIRE LOUIS TRIO LE LIT D HELENE
INNOCENTS QUE MARIANNE ETAIT JOLIE
ANTOINE HENAUT A TABLE
MICKEY 3D EN LEGER DIFFERE
YSEULT CORPS
CAMILLE L ETOURDERIE
ATOME TES YEUX
PHILIPPE KATERINE DUO (feat ANGELE ET CHILLY GONZALEZ)
THOMAS DUTRONC LES FRITES BORDEL
JEAN FRANCOIS COEN LA TOUR DE PISE

Détail

Au Clair de la Lune

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