Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
BERNARD LAVILLIERS L ESPOIR (DUO AVEC JEANNE CHERHAL)
SERGE GAINSBOURG SORRY ANGEL
ANAIS ENTRE DEUX VERRES
ALINE JE BOIS ET PUIS JE DANSE
BRIGITTE BARDOT INVITANGO
LISA EKDAHL L AURORE
ALAIN CHAMFORT A LA DROITE DE DIOR
ETIENNE DAHO RENDEZ VOUS AU JARDIN DES PLAISIRS
AFFAIRE LOUIS TRIO LE LIT D HELENE
INNOCENTS QUE MARIANNE ETAIT JOLIE
ANTOINE HENAUT A TABLE
MICKEY 3D EN LEGER DIFFERE
YSEULT CORPS
CAMILLE L ETOURDERIE
ATOME TES YEUX
PHILIPPE KATERINE DUO (feat ANGELE ET CHILLY GONZALEZ)
THOMAS DUTRONC LES FRITES BORDEL
JEAN FRANCOIS COEN LA TOUR DE PISE
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