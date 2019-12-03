Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
BENJAMIN BIOLAY PLUS BLEU QUE TES YEUX
FRANCOISE HARDY MODE D EMPLOI?
CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)
JEANNE CHERHAL EN TOUTE AMITIE
KATERINE FRANCIS ET SES PEINTRES CONFIDENCE POUR CONFIDENCE
JEROME MINIERE LA PEAU LISSE
CORALIE CLEMENT LE JAZZ ET LE GIN
MIELE CAMPARI ORANGE
FRANCOIS HADJI LAZARO WILLIAM SHELLER LA GRANDE SOPHIE SANSEVERINO DANS LA SALLE DU BAR TABAC DE LA RUE DES MARTYRS
LUKE LA SENTINELLE
ALAIN SOUCHON BANALE SONG
SERGE GAINSBOURG HMM HMM HMM
CHATON SANS SODA SANS GLACON
INNOCENTS UNE VIE MOINS ORDINAIRE
LE YETI LEGER LEGER
MELANIE ISAAC COMME DES LOUPS
JEAN LOUIS MURAT FORT ALAMO VS LA YELLOW
PRUDENCE A TORT OU A RAISON