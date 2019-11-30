Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
LOUIS JEAN CORMIER SI TU REVIENS
DIONYSOS LE CHENE
CAMILLE JE NE MACHE PAS MES MOTS
BARBARA L AIGLE NOIR
MESPARROW LES ECRANS
COEUR DE PIRATE/JULIEN DORE POUR UN INFIDELE
BORA BORIS CONDUCTEUR FANTOME
POOM DE LA VITESSE A L IVRESSE
FEU CHATTERTON L OISEAU
LEO FERRE EST CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT (ALBUM VERSION)
JEAN-LOUIS AUBERT BIEN SUR
DOMINIQUE A JE T AIME TANT
CLAIRE LAFFUT VERITE
DORIAND LA MACHINE A LAVER
ARTHUR H NAVIGATEUR SOLITAIRE
SACHA DISTEL LA BELLE VIE
KELLY JOYCE VIVRE LA VIE (VIBES VERSION)
BERNARD LAVILLIERS CROISIERES MEDITERRANEENNES
Liens promotionnels