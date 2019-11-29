Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
FLORENT MARCHET TOUS PAREILS
VOYOU A NOS JEUNESSES
POMME JE NE SAIS PAS DANSER
JACQUES DUVALL/CORALIE CLEMENT COMME PAR DESENCHANTEMENT
KEREN ANN LE FLEUVE DOUX
LE NOISEUR LOIN DE VOUS (SAINT MICHEL REMIX)
EARTHA KITT JE CHERCHE UN HOMME
JULIEN CLERC SOUVENEZ VOUS
MEIMUNA AU TEMPS DES COQUILLAGES (DAVID GRUMEL TROPICALPS REMIX)
MICHEL POLNAREFF LA BELLE VEUT SA REVANCHE
CHRISTINE AND THE QUEENS CHRISTINE
AXELLE RED BIMBO A MOI (Matthew Herbert REMIX)
PHILIPPE KATERINE STONE AVEC TOI
FRANCE GALL CHANSON INDIENNE
MORCHEEBA FEAT. BENJAMIN BIOLAY PARIS SUR MER
VINCENT LIBEN/BERRY MADEMOISELLE LIBERTE
MAXIME LE FORESTIER JE VEUX QUITTER CE MONDE HEUREUX
L MES LEVRES