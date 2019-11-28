Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
STEPHAN EICHER RENDEZ VOUS
SAULE C EST TROP TOT POUR SE DIRE QU IL EST TROP TARD
JEANNE CHERHAL L AN 40
MAISSIAT AVRIL
VENDREDI SUR MER ECOUTE CHERIE
CHRISTIE LAUME ROUGE ROUGE
PEAU INSTANT T
SARAH MAISON LA NUIT
BABX NAOMI AIME
CHRISTOPHE LES PARADIS PERDUS
MICHEL JONASZ CROISIERES MONDAINES
JEAN LOUIS MURAT VENDRE LES PRES
VINCENT DELERM / BENJAMIN BIOLAY LES CHANTEURS SONT TOUS LES MEMES
MIOSSEC ON VIENT A PEINE DE COMMENCER (radio edit)
SUAREZ 10 ANS
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
ANTOINE HENAUT QUELQU UN DE BIEN
LEINE FORD MUSTANG
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